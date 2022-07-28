女星吳婉君是八點檔的熟面孔，近期她投入《一家團圓》拍攝，不論詮釋刁蠻千金或是豪邁大姐頭跟女鬼，都有辦法輕鬆駕馭。近日她在臉書和大家分享生活趣事，以「跟陌生人的規定」為題，寫下搬垃圾時與陌生阿嬤對話，並自曝有臉盲症讓她險無法幫到對方。

今(28)日吳婉君在臉書分享一段日常的有趣故事，寫下：「上上下下搬了幾趟的垃圾跟回收物，最後一趟準備倒垃圾的時候，有一個路過的阿嬤想要我的回收紙箱」，聽完後吳婉君馬上答應，但這名阿嬤對她表示，這樣她得回家拉推車來載，還詢問因怕被別人拿走可否原地等待，善良的吳婉君也承諾對方。

而自那名路人阿嬤走掉後，吳婉君的內心上演起小劇場，心想：「我中間一度很擔心有別的阿嬤也要來載走它們，因為我忘記一開始約好的那個阿嬤長什麼樣子……最後是她的粉紅色衣服讓我們相認。」所幸有著衣服當線索，那名阿嬤過15分後接走了紙箱們，不過她也頗感無奈，直言：「臉盲真的讓我很困擾」。

所有網友們看到這段故事後，也紛紛笑道：「我懂臉盲的困擾」、「妳真的不孤單」、「臉盲+1，尤其現在戴口罩只剩半臉更難認orz」；也有人被她的善心所感動，「漂亮姊姊總是說話算話，約定好就一定要做好」、「雖然一個紙箱子沒有多少錢！但這是誠信原則」、「妳真正棒極了！喜歡妳擁有一顆善良的心」。