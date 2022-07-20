55歲本土劇男星張銘杰（前藝名：張傑勛）是不少戲劇中的經典綠葉，曾演出《夜市人生》、《新月格格》，近期的作品則有《最佳利益》、《天之驕女》，先前驚傳他心律不整，心跳飆升到140送急診，工作也有所減緩，昨(20日) 《一家團圓》中似乎有張銘杰的身影，讓許多粉絲猜測會不會要回歸八點檔工作，感到十分期待。

去年底張銘杰正在拍攝《天之驕女》，因心臟不適緊急送醫，檢查過後是心律不整，心跳一度飆高到140，過去曾有國外研究指出心跳越高代表心臟輸出血液效率不足，心跳持續偏高的人，心血管疾病死亡率會增加55%；張銘杰為了健康住院5天又告假3個月，當時經紀人表示張銘杰長期有心律不整問題，需要吃藥控制，加上年紀不小了，幸好合作夥伴都體諒，讓他安心休假。昨晚播出的八點檔《一家團圓》中，有神秘人物在牢裡解救男星林則希，雖然沒有露面，但憑藉聲音和背影，已經有不少網友猜測是張銘杰回歸。

他的粉絲團底下已經有不少忠實觀眾留言：「期待演出一家團圓」、「一家團員準備演出」、「帥哥你演一家團圓演壞人喔？你放承恩出獄，要承恩辦事，你演典獄長嗎？為什麼不演好人，讓我們看看你好人的一面，是怎樣樣子呢？很期待晚上揭曉」，張銘杰在臉書曬出許多出遊的照片，與兒子有多張跑步照，生活看起來積極規律運動，曾說「心肺功能練起來，只有健康的身體，才能面對所有的挑戰！」