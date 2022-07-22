程雅晨角色不討喜常被網路攻擊。（三立提供）

程雅晨設局求愛黃玉榮，觀眾恨得牙癢癢。（三立提供）

程雅晨首度挑戰八點台劇《一家團圓》，飾演一位為橫刀奪愛裝跛腳的心機「婊」妹，耍手段拆散吳婉君和黃玉榮，先是自導自演一場綁架戲，害情敵吳婉君意外葬身火窟，沒想到她更變本加厲使出仙人跳，成功將黃玉榮騙到手，程雅晨在劇中裝無辜耍心機的模樣演得淋漓盡致，台八處女秀就讓觀眾氣得牙癢癢。

程雅晨對首次演出八點檔最不習慣就是拿到劇本都很熱騰騰，剛好訓練演員吸收劇本的能力，場次多的時候會讓人暈頭轉向，加上程雅晨不太會講台語，現場比較難有臨場反應，常常講台詞音會跑掉，完全是難上加難，只能先苦練功死背。程雅晨也表示還不適應四機棚，經常反應做太快、做太慢，目前還在掌握適應中。

而程雅晨從《天巡者》到《一家團圓》都是飾演心機女，很多觀眾認為她就是這個性，才演得這麼傳神，程雅晨笑說自己是藏不住心機的那種，表情都寫在臉上，這次霏霏這角色真的是比較心機，她也嘗試在角色裡做出不同表演。

由於霏霏這角色不受觀眾喜愛，但角色又吃重，因此程雅晨常在網路上被攻擊，她最氣是YouTube上一直有人對她人身攻擊，說「我是用身體換劇情的，跟導演還有男演員睡。」剛看到時，覺得很有趣，原來現實生活中真的會有人這樣捏造，而且每一集都會講，除了公然罵之外，也有觀眾會私訊她，但久了就不怎麼介意，因為我詞都背不完了，每天像打仗一樣，管不了這麼多。

黃玉榮在劇中被程雅晨耍得團團轉，他笑說自認是雷達敏感的人，畢竟在江湖走跳過，看過形形色色的心機女，也分享有些男人對於女孩子的主動來者不拒，明明感受得到卻繼續陪她們玩下去，覺得是賺到。面對像霏霏這樣裝無辜的女孩，黃玉榮則表示現他很反感，所以盡量會避免肢體接觸，讓對方不要有機會，對這種女人也絕不心軟，就愛看她怎麼繼續演下去，當作朋友之間的聊天話題也不錯。

程雅晨也分享在現實生活中，每次都是被弄了才知道對方是心機綠茶婊，她認為這種人大概特徵就是很會聊天、不太有稜角，所以一開始會跟心機女交心，變超級要好，但沒想到其實她們都只是要從聊天中套話得到想要的資訊而已。程雅晨自認自己滿笨的，因為相信真誠待人對方也會接收到，但往往不如意。不過如果在一些相處細節上發現她們的小心機，就會默默地疏遠，因為自知是玩不贏對方的。