于美人大讚沈玉琳講笑話是「信手拈來」。（粘耿豪攝）

沈玉琳表示衝著于美人接下主持棒。（粘耿豪攝）

于美人、沈玉琳攜手主持新節目《我就問 你正常嗎？》，2人首次搭檔，沈玉琳笑說電視台長官形容他倆是2.0版的蔡康永跟小S，「所以製作人通知我要當小S的時候，我是整個笑到內褲鬆了。」他認為談話節目蠻吃主持人組合，觀眾喜歡看反差，他這次衝著于美人接下主持棒，直說：「錄影一次我氣質就上來了！」

沈玉琳表示于美人開節目至少都5年以上，有信心節目能做長久，還誇于美人跟老婆芽芽外型神似，直指這型就是他的菜。沈玉琳還自曝最近很多朋友逼問他Melody跟于美人這兩位主持夥伴哪個漂亮？追問答案時，他誰都不得罪回：「各自不同的漂亮，都是完美典型。」

于美人被沈玉琳誇翻天，表示被這樣讚美很榮幸，笑稱跟他合作後要預約醫美診所，「我覺得我魚尾紋加深了，覺得很好笑。」透露錄第1集時笑到不行，還跟助理說：「我們已經打折接這個節目了，怎麼覺得還要再退一點錢，感覺是來聽笑話的。」大讚沈玉琳講笑話是「信手拈來」。

于美人以往主持大多跟新手搭配，會盡量做球給對方，讓他們發揮，認為是相輔相成，感慨演藝圈可以練習主持的舞台不多了，未來主持人會有斷層。這回跟沈玉琳過招，坦言一開始抓不到他的節奏，經幾次錄影磨合，越來越有默契。

于美人去年3月底考上政治大學宗教研究所，因碩一課業繁重，過去一整年沒開新節目，剛好暑假到了才決定接《我就問 你正常嗎？》。她說過完暑假就要升二年級，本來一開始想趕快讀完，現在反而捨不得畢業，覺得學校師資很棒，鼓勵大家可以報考，收穫不只是學位，而是更多東西。《我就問 你正常嗎？》將於8月1日起周一至周五晚9點在東森超視播出。