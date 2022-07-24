宥勝在《機智校園生活》以領便當不得善終方式下車。（TVBS提供）

宥勝劇中在結婚前發生意外身亡。（摘自宥勝臉書）

宥勝劇中在與周曉涵結婚前發生意外身亡。（摘自宥勝臉書）

宥勝劇中與周曉涵最後悲劇收場。（摘自宥勝臉書）

宥勝為演出王浩南一角拋家棄子半年多。（摘自宥勝臉書）

宥勝日前因奶奶去世打擊，堅決辭演TVBS 《機智校園生活》，在第二季最後被賜死，「領便當下車」不得善終得離開方式，讓忠實觀眾憤恨直呼「無法接受」。沒想到餘波盪漾，宥勝24日凌晨在臉書發出近2000長文，指控該劇編劇遭網友抨擊後竟把怨氣發洩在他身上，「在平台興風作浪，傷害了劇組其他正在努力的演員，更傷害了信任宥勝與浩南的粉絲」，他因此還原請辭經過並要求造謠者公開道歉，否則將採取法律途徑。而TVBS與該劇編劇皆尚未對此作出回應。

宥勝說，他顧家與流浪的個性大家都很清楚，對於要長期與孩子分開這種事，他從一開始就不會答應，所以接演時就清楚表明只會演出80集，匯聚足夠的觀眾喜好後，將由劇中的年輕演員接手。這件事他與非常多演員當面提及過。「但是，電視台卻與經紀公司進行了合約上的文字遊戲，表明『其實是該演100集』，這是我第一次感受到不滿，但我決定努力完成，並同時要求每個月必須擁有更多假期陪伴家人，否則我無法愉快配合，但電視台卻同時施壓，希望我可以繼續往後演出，才可能有假期，於是在春酒的場合上，雙方都在酒意之下口頭承諾了更多假期以及繼續演出，當時，我的奶奶還健在，並且非常關注這齣戲」。

「這是我犯下的最大錯誤，因為我高估了奶奶的壽命，並且低估了奶奶仙逝對我的衝擊。但在此時，我奶奶依然健在，時值三月底。這時我們強烈要求立下書面合約，以50集為一單位來續約，並且視狀況再往下續，但電視台不肯，於是開始拖延簽約，直到100集在5／6播放完畢時，電視台都不肯完成合約。此舉的意圖，就是反正你都已經拍到110集了，故事也沒完結，你肯定下不了車，我不簽，你就得配合，甚至在法律上，從101集以後的播出，我不付錢你也無法奈我何」。

他說自己一直不願提及這些社會的黑暗面，因為這些都只是過程，大家都只是為了完成目標，沒有任何人是壞人。「而且平心而論，電視台對我真的很好，但是『逼我繼續演出』這樣的目標，實在與我人生的規劃有太大的衝突，尤其是在我最愛的奶奶離世，並對人生產生巨大茫然的時刻...」，當時面對內外夾攻的他，最後只能用「不簽約我就不出現在拍攝現場」來捍衛立場，畢竟沒有合約本來就不該執行工作，於理於法皆無違背，「我唯一背叛的，是我當時在春酒上的承諾，這點我願意用所有的名聲來向您致歉，很抱歉在簽約的這一刻我真的反悔了。抱歉！真的非常非常抱歉！」但他也說，在簽約當下，劇本才出不到120集，至少還有30幾集的空間，可以讓「伍王CP」有個善終，「雖然原本的伍王根本是在70集就該完全復合」。

宥勝表示，「如果要我帶領著宥勝的粉絲一起攪進這些揪心拖延卻到最後沒有善終的結局，我內心是千百億萬個不願意，這樣的劇本跟一開始得到的訊息完全不是同一回事。但即使是這樣，我依然不想惡言相向，就算你們要到最後一刻才『突然』讓浩南離去，然後再發一大堆新聞來抹黑宥勝，說他臨時落跑，拋棄女主，賺飽就閃，任性妄為，我都依然不願意說話，因為我內心只有滿滿的感恩，因為我看到了觀眾的支持，劇組的用心，以及每一位在崗位付出努力的人，包含不願意和我簽約的電視台」。

但他指出，編劇最後的這個行為，卻讓他完全忍無可忍，「因為妳自私低劣的行為，已經毀壞了我們大家極力支撐隱瞞的這一切！妳影響到了我的家人，宥勝的粉絲，以及毀滅了《機智校園生活》的所有觀眾！」他氣憤表示，身為一個執筆完成故事、帶給大家感動的編劇，卻帶頭一起關注那個已經離開、對本劇毫無價值的演員！「妳不花時間去思索怎麼樣讓安民跟家寶更加精彩，妳不花心思去讓曾抱歉變得比王浩南可愛，妳竟然花那麼多力氣跟一大堆人私訊！寫抨擊文！自保！刪文！請問妳到底在做什麼？？？現在有多少優秀戲劇正在進行啊！為什麼妳要這樣對待還跟妳站在一起的所有夥伴？？！！」

「所以各位很抱歉，我今天必須完全表態，我支持大家看好劇，我支持大家去愛認真完成工作的每一個人，我甚至支持大家繼續愛TVBS電視台，因為他們雖然跟我目標不同，但是他們真的真的很棒！這次完全是我的錯！是我不該給出自己做不到的承諾！對不起！對不起！對不起！」但他依然要求編劇道歉，「我沒有指名道姓任何人，是再給妳最後一次機會，出來找我吃頓飯，合照一張，這件事就這樣過了。不然，我們就法院見」。