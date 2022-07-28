藝人郁方和「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚近16年，育有2子1女，時常透過社群網站分享日常的她，透露曾有節目邀約主持，卻被當時主持搭檔提出反對票，讓推薦她的友人以為是否有過節?如今對方近況曝光，居然因為某些罪名正在坐牢。

郁方表示以前友人做節目，提名主持人時，和電視台廣告部業務部推薦她，當下對方直接表明OK，未料另一位主持搭檔，竟直言說她完全不適合，並選用一個主播取代，當下友人致電詢問她認識這位搭檔嗎?甚至擔憂是否曾得罪過他？對此，郁方強調跟對方完全不認識後，反倒讓友人更覺得奇怪，因為對方堅持不願意一起搭檔，最後自己也無緣接到這份工作。

以前有個朋友在友台剛好要做一個節目，在提名主持人的時候，￼和電視台廣告部業務部提了我的名字，電視台也說OK，但是那個時候另外一個主持搭檔是這方面￼有名的專家，￼這位專家說他覺得我不適合，另外選用了一個主播取代，￼我的朋友打電話問我認識這一位... 由好門媳婦的秘密生活郁小方發佈於 2022年7月27日 星期三

不過後來新聞曝光後，這位專家因為某些罪名吃了牢飯，老公看到消息後直接問她：「你是不是説這個人阻礙了你的工作？」她回覆：「對啊！我也不知道為什麼」，沒想到老公竟語出驚人表示：「所以我叫人把他關起來了」，讓她當下聽了相當傻眼。

不過對於此人的真實身分，似乎也不難推測，主播劉芯彤留言：「為什麼我馬上理解這個人的名字」，郁方則回覆：「wow～厲害」，也有人詢問：「該不會是跟健康有關的節目」，郁方則吃驚表示：「難道你也是圈內人」，不過眼見郁方老公「護妻」的行為，讓網友紛紛留言：「你家老爺真幽默，霸氣護嬌妻」、「妳家老爺真霸氣，夫妻關係真幽默風趣，經營的很好」、「有把妳的事放在心上的好老公」、「有愛心泡泡出現，必須要戴墨鏡，太閃了」。