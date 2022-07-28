近日有民眾在臉書社團發文表示，騎沒有改裝的電動車上路卻遭到開罰，批評警方隨意沒收私人財產，不過該車並未掛上車牌，警方本來就可依法開罰。針對此事，警方稍早也提供路口監視器畫面，並還原開罰過程。

有民眾在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」發文，表示自己莫名其妙被攔停臨檢，「未掛牌」電動機車直接被警方沒收，還吃了「未領用牌照行駛」、「慢車未經核准擅自變更裝置」2張罰單，讓他抱怨警方「隨意沒收私人財產」。

據悉，電動車未依規定領用牌照上路，可處1200元以上3600元以下罰鍰，並移交保管；未經審驗的不合格車輛，即電動自行車沒有黏貼紅色閃電標章，不能領取牌照，騎乘不合格車輛上路，經查獲將直接沒入；合格車若擅自改裝變速裝置，將罰1800元至5400元，合格車改變一般裝置，如改煞車、鈴號、燈光及反光裝置等安全設備等，也會處最高1200元罰鍰。

新店警方稍早公布監視器畫面，可以看見該輛電動車沒有掛上車牌在馬路上行駛，獨特外型十分顯眼，且車速和一般機車無異。

警方指出，當時員警在安康路二段與安祥路口一帶巡邏時，發現42歲的林姓男子駕駛未懸掛牌照之電動自行車，遂上前攔查。

林男表示，該電動自行車於宜蘭購入，因後輪太大，車牌才無法懸掛，至於警方請其出示車身號碼，欲查詢是否有取得安全審驗合格證明時，林男則稱車身號碼被噴漆蓋掉，無從考究，因此現場警方立即依法取締開單，並扣車憑辦。