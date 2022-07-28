軍事新聞網站「Breaking Defense」27日報導，由於部分F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機、EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機，以及擔當美國海軍假想敵任務的F-5N戰機，被發現彈射座椅的關鍵零件存在問題，該軍種已下令讓部分飛機停飛。

美國海軍一名發言人告訴「Breaking Defense」，海軍航空系統司令部（NAVAIR）發現部分固定翼機彈射座椅的藥筒致動裝置（cartridge actuated device）在製造時存在問題，已將其停飛；這名發言人以行動安全為由，拒絕透露實際遭停飛的飛機架數，但強調相關措施僅針對部分飛機，並非全面停飛。

美國海軍航空系統司令部26日承認，部分生產批次的彈射座椅，被發現其藥筒致動裝置存在問題，影響範圍涵蓋F/A-18C/D「大黃蜂」（Hornet）、F/A-18E/F、EA-18G、T-45C蒼鷹（Goshawk）教練機，以及F-5N等固定翼機。

「Breaking Defense」指出，藥筒致動裝置是航空意外發生時，飛行員能否順利彈射逃生的關鍵設備之一；航空動態諮詢（AeroDynamic Advisory）公司的專家西賽克（Michael Cisek）表示，就算缺乏彈射座椅，飛機同樣能夠升空執行任務，但他認為沒有多少飛行員會願意在這種情況下出動。

美國海軍指出，該問題是由彈射座椅製造商馬丁貝克公司（Martin-Baker）主動告知，該軍種已將相關消息告知前述美製戰機的海外軍售客戶，並積極與受影響的外國夥伴合作。國軍F-5E/F戰機近年發生數起意外，導致多名飛官不幸殉職，已開始換裝馬丁貝克的Mk16彈射座椅；而美國海軍F-5N使用的彈射座椅，便是Mk16家族中的US16J。