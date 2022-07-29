氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，輕颱「桑達」昨(28日)晚生成，最新(29日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測及侵襲機率圖」顯示，「桑達」強度偏弱，未來順著「季風環流」邊緣的「導引氣流」前進，經琉球北方至東海，之後有減速、北轉的趨勢，無侵台的機率。

吳德榮表示，最新(28日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，未來一週「季風環流」(monsoon gyre)先在台灣東側打轉徘徊約3天， 之後2天通過並移至台灣西側、減弱消失；其殘存的西南風影響最後2天。由於「季風環流」的中心及西側結構較鬆散，東側「西南季風」則伴隨厚實雲系，在西移的過程又有變化，將對台灣帶來不同程度的影響。

吳德榮說，最新(28日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至下週日(29至31日)「季風環流」在台灣東方海面打轉徘徊，台灣附近水氣逐漸增多，雲量略增、氣溫略降；各地轉為有局部短暫陣雨的天氣，午後對流發展，有大雷雨及較大雨勢發生的機率，應注意。今日各地區氣溫：北部23至34度，中部24至34度，南部23至35度，東部22至37度。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，下週一、二(1、2日)「季風環流」通過台灣，其中心鬆散，但水氣增多、仍為各地帶來局部陣雨或雷雨的機率，且伴隨較大降雨的潛勢；下週三、四(3、4日)「季風環流」己消失，其殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面易降雨並有強對流發展的機率，應持續注意。