你的家最接近哪一條段層呢？這條斷層的發震機率又是多少呢？​中央氣象局今(26)日公布由中央大學、中研院、台灣大學、台電、中興工程顧問公司、中正大學等科學家研究出來的「未來50年台灣孕震構造發震機率圖」，其中規模大於7的地震機率為54％。

由中央大學、中研院、台灣大學、台電、中興工程顧問公司、中正大學等科學家組成了台灣地震模型(TEM)研究團隊，在2015年、2020年分別發表了一次機率式地震風險評估(PSHA)。​

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在最新的報告中，包含活動斷層在內，TEM團隊整理出44個未來有可能會發生地震的孕震構造，並詳述了各個構造的活動特徵，例如多久地震一次，以及未來的發震機率是多少。​

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氣象局指出，雖然礙於地震機制和行為的不確定性，在地震的預報上仍然沒有辦法像天氣預報那麼的精準，但這樣的研究對於台灣人仍然有非常重要的貢獻，提供非常關鍵的防災線索。

氣象局表示，當我們知道哪些構造的發震機率比較高、哪裡的地震危害情形比較嚴重後，就可以針對這些危險的區域加強守備，迎戰下一次大地震來襲，並且因地制宜研擬出更符合防災需求的建築物耐震設計規範。