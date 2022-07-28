昨天沒長出來的颱風「桑達」，今天將生成，對台灣無直接影響。氣象專家們提醒，颱風順著季風環流、高壓邊緣北上，已無侵台機率；距離台灣更近的季風環流將靠近，下周起一連4天恐帶來大量降雨。

今年第5號颱風「桑達」，預估今天內生成，其路徑雖轉彎，不過最新模式模擬，它被季風環流、太平洋高壓擋路，經琉球北方至東海後減速，已無侵台機率。吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，提醒下周天氣才是重點。

明起至31日水氣增多，各地氣溫略降，有短暫陣雨，西半部地區中午過後對流旺盛，有大雷雨及較大雨勢。吳德榮指出，下周一開始一連4天，季風環流漸向西北靠近並通過台灣，將為全台各地帶來陣雨或雷雨，甚至有大量降雨潛勢；環流東南側的西南季風通過，更有激發強對流趨勢。

今天氣持續晴朗炎熱，各地氣溫：北部23至36度、中部24至35度、南部24至36度、東部22至38度。