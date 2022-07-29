加州大學爾灣分校（UCI）與國立成功大學啟動校對校合作計畫，加強雙方華語及英語交流，人文學院院長米勒說，對學生而言，這將是影響一生的經驗。

駐洛杉磯辦事處長黃敏境今天代表外交部與UCI校方高層及台南成大簽署三方合作協議，在「台灣優華語計畫」下推動UCI與成大之間的校對校合作，為期3學年。

UCI副校長兼學務長史登（Hal Stern）、國際副校長瓊斯（Victoria Jones）、人文學院院長米勒（Tyrus Miller）代表出席。成大校長蘇慧貞透過視訊連線，簽署合作協議。

9名UCI學生獲得教育部提供的「台灣優華語獎學金」正在成大進行交換計畫，幾名學生代表也一同在台南現場，越洋透過影片與照片分享在台灣學習華語、參觀台南景點、逛夜市、到高中協助英語教學的心得。

中文名字叫蝴蝶的亞曼妮（Amani Suad Butterfly Shahid）分享，寄宿家庭主人對待她就像家人一樣，讓她住得很舒適，入住的第一天就煮牛肉湯給她，帶她去很多台南的熱門景點。她還與他們的女兒一起做功課，互相學習華語跟英語。

社會科學系的藍豔麗（Ashly Yen Na）在影片中說，雖然在台灣的時間不長，但卻是很深入與沉浸式的學習經驗，讓她必須挑戰自己、逼自己踏出舒適圈，在日常生活中能夠自信地講華語，這真的是難忘的體驗。

人文學院院長米勒、國際副校長瓊斯接受中央社訪問，談到這項交流計畫對學生的幫助。

米勒說：「這些都是足以改變一生的經驗。特別是語言的學習，為兩邊的學生開啟了非常特別的人生經驗。影響力將會持續一生。這將為學生開啟各種機會，遇見不同的人，把這個經驗帶回各自的國家。我們期待長期下來，學生們可以從這樣的經驗當中獲益。」

瓊斯說：「除了交換計畫與經費補助之外，最重要回饋來自於學生們的快樂，來自於學生們的真心，來自於人們的熱情接待。我認為院長說得對，這項計畫的意義遠大於獎學金本身，不過沒有這筆經費，這一切也不可能成真。」

成大校長蘇慧貞透過視訊接受越洋訪問，談到成大與所在城市台南所具有的優勢。

蘇慧貞說：「台南是台灣400年前第一個藉由進出口貿易而擁抱世界、面向世界的城市，這樣的文化背景下，這座城市的多元性，能夠讓美國過來的同學們從一開始就全面展開的刺激與理解。」

蘇慧貞強調，成大是一所全方位的大學，包括太空衛星、人文考古、基礎製造、生物醫學、人工智慧領域的成就，「文化為背景、科技為底蘊」成大代表台灣社會最寶貴的經驗，足以跟全世界的優質大學交流互動。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境指出，台灣跟美國享有長久的友誼、共同的價值觀，那就是自由、民主、多元、開放，無論是UCI的學生到台灣，或是成大的學生到美國，這樣的背景下進行教育文化交流可說是「門當戶對」，對彼此的文化都能有更進一步的瞭解。

旅美企業家、總統府國策顧問楊信在UCI成立獎學金，支持台美教育合作，他今天也以視訊會議的方式出席這場活動。

楊信受訪表示，亞裔人口在美國急速增加，但台灣留學生卻逐年減少，UCI是他捐助成立獎學金的5所美國知名大學之一，用意是鼓勵更多台灣年輕人到美國讀書。

楊信致詞說：「台灣是我的母國，美國給我機會、是我落地生根的第二故鄉。」他希望事業有成之後回饋社會，更樂見美國與自己的家鄉台灣有更多合作的機會，發揮教育的力量讓下一代的年輕人過得更好。（編輯：高照芬）1110729