廖家儀回台拍攝新八點檔《市井豪門》。（民視提供）

廖家儀搭乘友人的車，遭黑色汽車從後方推撞。（民視提供）

廖家儀為了民視最新8點檔《市井豪門》從香港返台拍戲，周五（22日）參加朋友聚會後，搭朋友的車返家，不料在途中等紅綠燈時，遭後方車輛大力推撞，對方車頭全毀，她因為有繫安全帶，所幸只有額頭及腳脛骨紅腫，她事後餘悸猶存表示，真的幸好有繫安全帶，把傷害降到最低，不然後果不堪設想。

廖家儀表示，車子被推撞的當下，她腦袋一片空白，只知道自己的頭很用力地撞擊前方的座位，後來想到老公跟小孩不在身邊，自己一定不能有事，就自行下車，被救護人員送到醫院做詳細的檢查；醫師看到她也認出來，開玩笑說如果左臉不能拍，請導演帶右臉就好。做完全身斷層掃描後，醫生建議她觀察3天，怕有腦震盪。敬業的她，也擔心影響工作，立刻聯繫劇組，她感謝大家都很幫忙，還調開了班表，讓她好好在家休息。

鬼門關前走一遭，廖家儀呼籲行車搭車真的務必繫安全帶，不管坐前座還是後座，自身的安全要顧好；她也隨即跟老公通電話，老公聽到她聲音很穩定，身體沒大礙就放心很多，她也跟老公約定好，車禍的事情不能告訴小孩，怕他們會著急、想念媽媽。