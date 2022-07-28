東勢警分局於東關路執行「環警監聯合稽查」專案勤務，2個小時告發3件。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

東勢警分局於東關路執行「環警監聯合稽查」專案勤務，2個小時告發3件。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市東勢區東關路是通往和平的重要道路，往來車輛頻繁行駛，常有噪音改裝車影響居民生活。東勢警分局會同相關單位執行「環警監聯合稽查」專案勤務，加強取締，深夜2個小時攔查疑改裝車共4部，並查獲二次改裝車，罰鍰共計7500元。

東勢警分局會同台中市環保局、交通部公路總局台中區監理所等權責單位，日前深夜8時至10時執行「環警監聯合稽查」專案勤務，以改善噪音車輛擾民情形。勤務中計攔查疑改裝車輛4部，經實施噪音檢測並告發使用中機動車輛噪音未符合管制標準計2輛，違法二次改裝車輛計1輛。

東勢警分局長陳松寅表示，引擎排氣管噪音及汽、機車改裝引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備改裝違規部分事涉專業認定，因此邀集權責單位共同組成「環警監聯合稽查小組」，執行違規改裝排氣管及違反噪音管制法案件聯合稽查工作，是為了讓居民有個安寧的居住環境。

此外，同步執行取締酒後駕車與防制危險駕車等勤務，以有效遏止違規用路人之僥倖心態並防制事故發生；平時亦針對民眾反映噪音車輛經常行駛區域或危險駕車路段，規劃勤務加強巡邏查察，主動攔查非法改裝噪音車輛，蒐證後通報環保機關。

東勢警分局指出，對於違法行為強力執法取締、絕不縱容，呼籲駕駛朋友應確實遵守交通法令規定，切勿擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備。警方將持續透過編排交通稽查、路檢勤務，針對酒後駕車、危險駕車、超速行駛及改裝車輛等違規行為加強稽查取締，並不定時辦理環警監聯合稽查等相關勤務，提高執法強度及頻率，結合交通安全宣導、交通工程改善等多方面努力，期建立用路人良好駕駛習慣，有效達成減少交通事故發生，營造優質的用路環境。