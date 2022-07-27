詹姓女車主將車輛停在自家樓下遭人開槍。（翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市平鎮區東豐路與福壽路口停放一輛白色轎車，27日下午5時許遭人以鋼珠彈射擊，現場就在平鎮區市議員參選人陳羽凡服務處斜對面，引發關注。平鎮警方到場採證，發現車輛有6個鋼珠彈孔，而38歲詹姓女車主稱將車輛停放在住家樓下，並未與人結怨，目前警方正積極追查犯嫌到案及釐清動機。

警方表示，現場停放白色車輛，左車窗有3個鋼珠彈口貫穿，另有1彈孔射擊破裂痕跡，另外車身鈑金也有2個彈孔導致凹陷，現場遺留鋼珠彈殼，是由空氣槍還是由彈弓射擊或其他物品所致，還需進一步調查釐清。

詹姓女車主向警方說，自己3天前將車輛停放在住家樓下，因為發現確診，一直都沒有移動車輛，接到警方通知車輛遭人射擊自己也很驚訝，因為根本沒與人結怨，已通知老公到場協助警方採證等工作。據了解，詹女從事房仲業，老公則是在龍潭地區從事營造工作。

事發現場就在陳羽凡服務處斜對面，而陳羽凡也因確診居家隔離中，服務處人員發現也在第一時間報案，陳羽凡助理則說，平常車輛也會停放在該處，開槍人是誰以及究竟想對誰開槍、開槍原因等，希望警方盡速抓到人釐清。