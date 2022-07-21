基隆市政府評估，安樂區樂利三街與麥金路口的人行天橋，民眾使用率仍高，建議保留，並透過規畫交通動線及標示，解決當地交通問題。（張志康攝）

基隆市政府預計將於明年4月，拆除中山區德和國小前的人行天橋，並重新規畫路口交通動線。（張志康攝）

基隆市長林右昌21日出席安樂區訪視基層座談會，解決安樂區各里里長提出的地方治理問題。會中，安樂區的里長們以阻礙往來車輛視線之由，提議拆除樂利三街與麥金路口的人行天橋，以及基金三路與武聖街口的人行天橋，林右昌在市府各局處協助評估下，做出了一拆一留的決議。

基隆市政府21日舉行安樂區市長訪視基層座談會，會中長樂里及內寮里都提出轄內人行天橋容易阻礙往來車輛視線，提議拆除。對此，市府交通處及工務處對這兩處人行天橋都進行了會勘，其中內寮里位於基金三路及武聖街口的人行天橋，因為已經老舊，人行天橋的使用率也低，決議拆除。不過該案已經納入基金一、二、三路改善計畫，待市府向內政部爭取補助經費，才會陸續動工。

另一方面，位於長樂里樂利三街與麥金路口的人行天橋，經交通處與工務處會勘後，認為該天橋的使用率約有三成左右，且上午尖峰時間車流量大時，使用率更高，交通處建議保留天橋供民眾使用。

林右昌在聽取交通處會勘結果，並詢問長樂里長瞭解狀況後，他認為，該處主要的問題是交通的設計與解決，要求交通處檢視當地的交通標示、標線及車速問題，協助解決容易發生交通事故問題。

除了安樂區這兩座人行天橋的去留問題外，基隆市政府也針對中山區德和國小前，文化路及文明路口的人行天橋提出了拆除計畫。據瞭解，由於德和國小的出入口與文明路平行，天橋影響往來車輛視線，致使交通事故頻傳，甚至去年還有民眾因此喪命。因此市府已於今年編列預算，預計將於明年4月動工，除拆除人行天橋外，也將一併拆除德和國小的牌樓，並重新規畫該路口的交通動線。