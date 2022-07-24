新竹棒球場耗資12億整修，結果啟用2天來場地不佳導致多名球員陸續受傷，觀眾席及公共空間的規劃也遭詬病，不少網友就到Google地點評論刷一星留言，批評「丟新竹人的臉⋯」、「12億丟水裡，我們政府很有錢」，而許多到場球迷則是認為觀眾席「視線死角多」。

新竹棒球場重啟2天就爆出硬體設備大有問題，讓不少網友在Google地點評論給予1星評價，痛批「太失望了！12億的球場建成這個鬼樣子，中間到底被抽多少油水，到底怎麽驗收的請出來說明」、「花了12億，廁所門裝反，無法接受」、「12億民主預算的民主球場好棒，直接讓球員退休不用上班了」、「辭職的說要扛責是要怎麼扛」。

近日到場看球的球迷也分享球場照片與心得，「草皮跟狗啃一樣，我是坐時光機回到職棒元年台北球場嗎」、「有待加強，不要只有漂亮的外殼」、「12億的整修這樣不太ok，球員真的幸苦了，請球員自己小心，新竹市政府加油好嗎」。

有網友認為砸12億改建白花了，不如拆掉新建一座球場。（圖／翻攝Google地點評論）

球迷入場觀賽，指出場地問題。（圖／翻攝Google地點評論）

其中最多球迷點出的問題是觀賽視野不佳，「久違的新竹球場，設計上有別於其他棒球場，目前感覺上還是個半成品，內外野都有坐位的視覺死角，上下小階梯多，小朋友要留意」、「可能是先天空間因素，走道狹窄、壓迫感大、視野受阻位置多，對球迷而言舒適度就較差」、「觀眾席視野被擋住，一堆人站著看球」、「小小一個棒球場，而且觀眾席死角多，內外野都有（外野前三排別坐）」。