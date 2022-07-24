斥資12億整修的新竹棒球場於22日重新啟用，但賽後卻傳出球場內各項設施不良，造成多名球員傷退等情況，引發球員和民眾不滿，中華職棒大聯盟更於今（24日）宣布延賽。對此有粉專嘲諷，因場地狀況不佳而調整賽期，新竹棒球場可說是開了先例，「恭喜小智，青史留名了！」掀起網友熱議。

針對新竹棒球場爭議不斷，中華職棒大聯盟今天下午1點許宣布，原定於今晚舉行的新竹棒球場賽事確定延期，而8月的賽事則依照市府、味全球團的溝通結論，朝更換比賽場地辦理，讓市府與球團等相關單位能有較充裕的時間進行修正調整，給球員們更安全的比賽環境。

對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」發文表示，新竹棒球場地問題太多，中華職棒聯盟開會討論後決定延賽，這也是中職史上第一次因為場地狀況不佳而調整賽期，「恭喜小智，青史留名了！」

貼文曝光後，立刻掀起網友熱議，「受傷的球員跟球團應該要求償，今天已買票的球迷的損失應該由林智堅個人吸收」、「球員真的很可憐，成為財團跟政客亂搞之下的犧牲者」、「球場蓋這麼爛，肯定不是抄襲的」、「這比論文丟臉多了，新竹的政績排這麼掉漆」、「這也是離開職位前留下的傑出的一手，世世代代都將記住小智」。

不過也有網友抱持不同看法，直言「因場地因素延長、調整每個球季都有！你應該沒在看職棒」、「延賽或去其他球場比賽應該是協調的結果，否則怎麼會有時間讓施工廠商去履行保固條款所應盡的事項，不懂的人才會在這裡丟人現眼」。