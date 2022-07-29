第6屆U12世界盃棒球錦標賽今(29日)起於台南亞太國際棒球訓練中心展開賽事，台南市長黃偉哲昨(28日)也在臉書預告該賽事，並說賽前已再次確認硬體設備的狀況，希望選手們能夠在台南留下美好的比賽體驗，當然更希望我們能夠將冠軍留在台灣！

這場盛大賽事是疫情後首場台灣主辦的國際賽事，黃偉哲透露，其實原本該在2021年舉行，卻在去年因疫情延後，今年經過各方努力，終於能在2022年的7/29至8/7盛大復辦。

為了讓各國小將都能在球場有最好的發揮，黃偉哲表示，我們除了賽前再次確認硬體設備的狀況，包括球場、觀眾席、場館走道、球員休息室以及廁所等場地空間和整潔度，希望能夠在台南留下美好的比賽體驗。當然，更希望我們能夠將冠軍留在台灣！他更喊話，以球會友，再度讓世界看見台灣，邀請您一起挺主場、挺台灣！

另外，以下為中華隊預賽賽程：

7/29（星期五）18:30 巴拿馬VS中華台北

7/30（星期六）18:30 委內瑞拉VS中華台北

7/31（星期日）18:30 中華台北VS墨西哥

8/1（星期一）18:30 中華台北VS南非

8/2（星期二）18:30 義大利VS中華台北