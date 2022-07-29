總統兼民進黨主席蔡英文昨日（28）在臉書發文，宣傳由民進黨青年部舉辦的「國務青旗艦營」，表示民進黨藉此和年輕朋友溝通、傳承治理經驗，也培養出許多優秀的青年領袖，期待更多年輕朋友的參與。此消息引熱議，大批網友則灌爆狂酸，有人更直言：「去學抄跑嗎？」

蔡英文昨日晚間8時許在臉書發文表示，歡迎對公共事務充滿熱情的年輕朋友加入「國務青」的行列。蔡指出，去年公投期間，一群有著無比熱情的年輕朋友組成國務青團隊，在街頭上展開一場場的社會溝通；今年3月，她也來到民進黨青年部舉辦的國務青旗艦營，看見年輕世代對地方政策議題的關注。

蔡英文強調，年輕朋友的行動一直是改變社會很重要的力量，民進黨也透過國務青旗艦營，和年輕朋友溝通、傳承治理經驗，也培養出許多優秀的青年領袖。這次的國務青旗艦營來到台中，將以「民主與地方治理」為主軸，非常歡迎對公共事務有熱情的朋友，參與這次的課程，她也會一起到營隊現場。

此文發出12小時即湧入約2700則留言，卻幾乎一面倒都是批評、諷刺聲浪。網友紛紛表示：「去學抄跑嗎？」、「抄跑堅尼怎麼沒受邀當講師啊？」「現在加入有送碩士學位嗎」、「好想學習怎麼寫論文！講師們的論文應該都有公開吧？」「人活著不是只有政治／選舉，饒了老百姓吧！」「對如何進台大？年輕人非常期待……」「年輕人還是離民進黨遠一點比較妥當」。