中職傳奇名將黃忠義、「豹子腿」方昶詠表情嚴肅。（巨宸、民視提供）

「體壇周子瑜」姜巧文深受觀眾喜愛。（巨宸、民視提供）

台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》與網紅草爺領軍的含羞草日記棒球隊正面對決，這也是他們首場正式比賽，教練團「東哥」黃忠義、中職全壘打王陳文賓等人在惡劣下雨天更親自下場參戰。

其中，方昶詠原本就是含羞草日記棒球隊的總教練，這回「師徒對決」火花滿點，方昶詠先是打出安打，因對手傳球失誤直衝回本壘，幫「超級王牌棒球隊」奪下1分，等於電爆自己徒弟；沒想到草爺不甘示弱接著三振方昶詠，回敬師傅讓他下台直呼：「好爽！」

眾所期待的中華職棒統一獅隊外野手胡金龍終於現身，他受邀擔任節目的客座教練，溫暖鼓勵隊員「棒球是高失敗的運動，不斷學習、不要放棄！」不過東哥卻罕見發脾氣，見到「舉重天后」許淑淨搞不清楚該不該接球，姜巧文二壘手又失誤，他甩球棒撂重話，「我們找20個胡金龍也沒辦法幫助大家。」

此外，「超級王牌棒球隊」越來越有默契，被問到誰最有偶包？全隊一致回答是「全能男神」孟祥祖，林昀蒂甚至模仿對方照鏡子關心自己髮型，狂問：「我帥嗎？」笑翻眾人。

被問男隊員誰的身材最好，男星紀亞文大方秀出六塊腹肌加人魚線，讓羽球女雙世界第一「學姊」程文欣都不禁激動流口水。最後問到教練團誰最偏心，全隊公認守備教練黃紹熙偏心「體壇周子瑜」姜巧文，女方趕緊解釋自己剛好是二壘手，打太爛教練才會特訓，但PTT網友已歪樓，紛紛敲碗「戀愛公寓」、「大家都愛巧文欸」。

《超級王牌棒球隊》每周六晚10點民視播出；每周日晚10點LINE TV播出；巨宸製作／超級王牌棒球隊官方YouTube每周三中午12點播出。