職業網球好手曾俊欣正式成為展逸國際企業旗下經紀部門最新成員，也是該公司首位合作的網球選手，帶著背後更多支持的力量，曾俊欣未來值網路上持續一步一腳印奮戰，首要目標今年底世界排名前進至70。

除了在台灣有經紀公司幫忙打點，曾俊欣目前挑戰ATP巡迴賽，主要是父親曾育德陪他一起，另外還有一位德國教練伊布拉辛札德（Benjamin Ebrahimzadeh）、日本體能教練兼防護員及台體大教授莊艷惠，他表示：「德國教練有時較大比賽，如大滿貫或大師賽會跟著我，而我在青少年時期就合作過，他對我來說是很好教練，因為特別了解我，指導過程也是我非常喜歡的模式，去年底後合作時進步非常多。」

「至於心理教練，莊艷惠教授則是我在之前新冠肺炎期間訓練時接觸的，因為我覺得職業賽打到後面每個選手技術成熟、落差不大，關鍵在於誰能克服心理那關來拿下勝利，如果常和心理教練聯絡、輔導，可以讓自己身心狀況較穩定、表現比較好。」

對於接下來，曾俊欣坦言巡迴賽單打冠軍也是其中一個目標，畢竟台灣選手沒人拿過，「但還是先一步一腳印，不會先設定一定要冠軍，就是不斷進步，年底達到排名前70，之後再挑戰下一個目標。賽事安排上，我還是以比較擅長的紅土較多，美網圈硬地賽事結束後，會再回到紅土繼續努力。」