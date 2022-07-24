台灣企業甲級足球聯賽24日進行3場激戰，航源FC險些扳倒尋求3連霸的南市台鋼，可惜終場前頭槌頂進自家大門，以2比2戰平，升班馬台北競技則以3比3踢和台中Futuro。在台鋼、Futuro都沒贏的情況下，台電靠温智豪下半場1傳1射，以3比1力克銘傳大學，積分17繼續獨占龍頭，領先少賽1場的衛冕者台鋼3分。

航源與台鋼在輔仁大學交手，開賽不到6分鐘，航源在朱益成的配合下將球踢給劉智文射門，被台鋼門將段昍守下。台鋼也不遑多讓，開賽第24分鐘安以恩用頭槌破門替台鋼先馳得點，但朱益成隨後還以顏色，上半場雙方戰成1平。

第82分鐘航源吳彥澍包抄遠住破門，打破平手僵局，眼看航源就要氣走甫踢完亞足聯盃的台鋼，但第89分鐘台鋼沈云燮右前場自由球吊入禁區，航源周宇杰頭槌解圍卻頂進自家大門，由於沈云燮這腳傳球原本就飛向球門，進球仍記在這位韓國外援身上，讓台鋼保住平手的1分。

對於到手的3分飛了，航源總教練洪慶懷嘆氣表示，「覺得可惜，我們進攻上面把握機會的程度沒有很好，那最後防守的站位上跟機動上就miss掉，讓球落到後面來，沒有守住勝利是比較可惜的地方。這些年輕選手還需要再接再厲。」

李祥偉（右）上半場為台電先馳得點後，與隊友擊掌慶祝。（中華足協提供）

台電上半場靠李祥偉進球以1比0領先銘傳，未料下半場銘傳藉開球突襲，迫使台電門將黃秋霖勉強出擊解圍，讓銘傳游耀興直接從禁區外遠射破門，扳成1平。不過台電發揮板凳深度，換人後將後衛嚴和生推上前場，於第70分鐘接應温智豪右路吊中頭槌破門，此役屢攻不下的温智豪也在補時階段攻入保險進球，相隔84天再度於企甲聯賽破門，也替台電鎖定最終比分。

巧合的是，嚴和生是「台灣電力公司足球隊」官方粉絲團今天的宣傳照人物，粉絲團每場先發名單公布時，都會配上一名球員獨照，上一輪是林建勛，也在該場比賽進球，據傳粉絲團命中率頗高。

嚴和生笑說，並不知有這種巧合，隊上沒討論過，也不知道今天先發名單配的獨照是自己，而且近況算平平，不好不壞，「沒有大起大落，教練在調度上，我位置常常在變，有時候先發名單公布，都跟我以為的位置不同。」

結束近10年在中國的職業生涯，本季重回台灣踢球的温智豪，因身上有傷，加上仍在適應比賽週期，還處於調整期，「以前在北京，都是晚上比賽，沒有在下午出賽，練球也在傍晚，這邊都在下午，還真的蠻不習慣的。」

温智豪與嚴和生都表示，因為其他球隊積分咬很緊，第2循環每一場比賽目標就是贏，以拿3分積分為目標，温智豪提到：「聯賽前5名都很接近，對後段球隊，我們一定得贏，每一場盡量減少犯錯，今天別隊就犯錯了，另兩場都和局。」