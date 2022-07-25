新北市新莊區25日晚間6時許發生停電事故，台電人員獲報後立刻前往搶修，已知肇因是電纜故障，導致3982戶無電可用，目前9成住戶已復電。

台電表示，今日18時7分因電纜故障，造成新北市新莊區新樹路、民安路、民安東路、民安西路、西盛街、光華街等一帶共3982戶停電，18時11分轉供復電3281戶，再於18時20分復電634戶，現已復電逾9成，剩餘67戶停電正在搶修中。