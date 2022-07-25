新北市新莊區25日晚間6時許發生停電事故，台電人員獲報後立刻前往搶修，已知肇因是電纜故障，導致3982戶無電可用，目前9成住戶已復電。
台電表示，今日18時7分因電纜故障，造成新北市新莊區新樹路、民安路、民安東路、民安西路、西盛街、光華街等一帶共3982戶停電，18時11分轉供復電3281戶，再於18時20分復電634戶，現已復電逾9成，剩餘67戶停電正在搶修中。
新北市新莊區25日晚間6時許發生停電事故，台電人員獲報後立刻前往搶修，已知肇因是電纜故障，導致3982戶無電可用，目前9成住戶已復電。
台電表示，今日18時7分因電纜故障，造成新北市新莊區新樹路、民安路、民安東路、民安西路、西盛街、光華街等一帶共3982戶停電，18時11分轉供復電3281戶，再於18時20分復電634戶，現已復電逾9成，剩餘67戶停電正在搶修中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。