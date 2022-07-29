民進黨新北市長參選人林佳龍今（29日）拜訪新北市議會民進黨團，舉行第一次擴大會議，宣布8月1日將正式進駐競選總部，地點就在板橋麗寶百貨樓上，與2018蘇貞昌競選總部同一地點，他將與37名議員參選人並肩作戰，「1＋37就是勝選密碼」，大家一起分進合擊，聯合競選，在最短的時間衝刺贏得勝選。

林佳龍說，今是向議會黨團與市民報告，他要來應徵新北市長這個工作，參選後第一時間即定調「新北大翻新，佳龍為你拚，議員鬥陣行，市民一定贏」，相信這是一場艱困但精彩的選戰，他並提出「文經交觀美」政見，要在文化、經濟、交通、觀光、美食美景等面向加強衝刺。

林佳龍競選辦公室發言人何博文指出，國民黨已在新北執政17年，新北市長侯友宜從擔任副市長、市長在新北也已12年，老師傅縱使真的有好功夫，也都已施展完了，批評侯執政只有8個字「爭功諉過、華而不實」，相信林當選後「新北大翻新」，能恢復市民對新北城市的光榮感，並力拚議會議員席次過半，讓民進黨在新北重返執政。

新北市議會民進黨團總召陳啟能則提醒議員參選人卓冠廷，如林與卓雙雙當選，一定要監督「前老闆」林佳龍勿放水。

據了解，今會議內容討論聯合競選方式，要求37名議員參選人至少要提供5處可放置與林佳龍聯合看板位置，看板主視覺顏色一致性，另每人至少要成立1處跟林佳龍的聯合競選總部，並1人舉辦1場共37場市長、議員的座談會，以及確認各區聯絡窗口，立委也會在12個戰區辦活動。