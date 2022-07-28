暑假不知道帶孩子到哪裡玩嗎？貢寮和美漁港「和美海之家」生態復育及親水體驗活動讓親子一起種植珊瑚，參與海洋生態復育，活動日期為8月6日、7日、13日及14日，共4梯次160個名額，7月31日中午12點起開放報名。

新北共28處漁港，新北市漁業處自2019年起推動「嗨漁港」計畫，啟動漁港轉型及活化，位於貢寮區的和美漁港，因設籍漁船較少，但港型完整，港內水域相對穩定，故朝向海洋生態復育及親水體驗方向規劃，於2020至2021年皆辦理「和美海之家」活動，復育珊瑚苗。

今年持續辦理「和美海之家」生態復育及親水體驗活動，由專業的師資帶民眾了解東北角珊瑚的種類和生態，更能夠親手操作珊瑚苗分支和種植，參與珊瑚復育過程，體會海洋復育的重要性。

台灣山海天使環境保育協會秘書長、人稱「珊瑚媽媽」陳映伶表示，東北角水質優良，珊瑚種類多樣，但因為氣候變遷及棲地破壞影響，珊瑚保育亟待努力，希望藉由「和美海之家」活動，讓珊瑚及海洋生態更健康，珊瑚媽媽也會在這次活動中和大家一起分享關於海洋的有趣故事。

此外，活動更安排水上安全講習和刺激好玩的水上魔毯競賽，除了教導親水安全和救生觀念，讓您在活動過程中認識海洋、親近海洋，進而愛護海洋。

漁業處指出，「和美海之家」將分別在8月6日、7日、13日及14日辦理，共4梯次，每梯次40人，活動自7月31日中午12點起開放網路報名https://reurl.cc/nOVQXn。