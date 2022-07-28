雲嘉南濱海國家風景區管理處嚴選3大經典慢遊路線。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供／張毓翎台南傳真）

後疫情時代，雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦「2022極點慢旅－極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊」系列活動，嚴選3大經典慢遊路線，於即日起晚上6點開放報名。

首場9月24日「雲林濱海必Bike小鎮尋寶趣」，從口湖遊客中心出發，以「尋寶濱GO卡」集章方式騎遍雲林口湖、四湖打卡勝地，里程數34公里，分為上、下午組別。第二場10月8日的「嘉義雙教堂浪漫騎旅」，完成嘉義布袋高跟鞋教堂、台南北門水晶教堂一日雙教堂的遊程，里程數42公里，分為個人組、雙人組別。

壓軸場則為10月22日的「台南極西•集希國聖港燈塔騎遊」。雲嘉南管理處表示，3場活動特邀「外景男神－廖科溢」、「啦啦隊女神－梔梔」、「單車女神－Eva」為行銷嘉賓，介紹環騎圓夢APP紀錄，以及相關的特色路線。

雲嘉南管理處補充，此次活動預計結合30至50家在地業者共襄盛舉，除延續「鹹味浪潮」品牌，辦理國旅新浪潮的特產文創市集，還有一系列的報名消費券加碼贈、指定住宿抽美利達自行車等促銷活動，期待能帶動周邊的觀光效益。