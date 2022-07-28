台中市長參選人蔡其昌（左）上午至台中市議會拜會民進黨團，並在黨團辦公室內聽取市議員們的意見，針對選戰與市政交流討論。（謝瓊雲攝）

台中市長參選人蔡其昌上午至台中市議會拜會民進黨團，並在黨團辦公室內聽取市議員們的意見，針對選戰與市政交流討論。（謝瓊雲攝）

蔡其昌強調，台中治安敗壞，光靠在臉書震怒解決不了問題；他有行動力和魄力去執行，會整合所有資源協助警察單位，提出方案解決問題。（謝瓊雲攝）

民進黨團總召江肇國表示，因市長盧秀燕因腳傷告假，議程將透過黨團協商調整，對於蔡蒼柏失言，他呼籲蔡知所進退。（謝瓊雲攝）

台中市議會本屆最後一次定期會，提前在28日開議，民進黨台中市長參選人蔡其昌也選在今天赴議會拜會民進黨團，除了再度痛批治安敗壞，也強調自己是有行動力與魄力的市長，接下來四個月將和黨團成員站在一起，為勝選共同努力。

台中市長盧秀燕日前因腳傷請假休養2天，不料復工後卻因太過勞碌導致休息不足右腿再度腫脹惡化，今、明兩天必須再請假2天，開刀進行引流手術取出血塊，告假2天議程將由副市長黃國榮代打上陣備詢；加上拜會黨團行程提早、開會時間較晚，雙方也巧妙迴避、未與蔡其昌在議會直面過招。

蔡其昌表示，民進黨議會黨團很專業、且戰力強，熟悉市政問題，之前就一直跟議會黨團協調約時間，剛好約在今天開議首日，之前在協調徵召過程、擬定政策與市政白皮書，黨團都給非常多建議。

他祝福盧市長身體早日康復，對於雙方支持者的酸言酸語，呼籲大家回歸理性討論，追求高品質的君子之爭，可以在政策議題上交鋒，不必在家人、外貌、健康上做文章。

蔡其昌說，台中治安敗壞已是不爭的事實，只在臉書震怒解決不了問題，警察局長蔡蒼柏針對肅槍專案的談話，根本失言加離譜，心態要不得，最終還是市長要承擔、負起最大責任，蔡蒼柏是否應該下台？留待市議會理性討論，也要看盧自己的想法。至於自身安危，他強調將繼續堅定腳步、照舊跑行程，除非國安單位情蒐後建議要小心，就會配合遵照相關規定。

台中市議會民進黨團總召江肇國表示，祝福盧市長好好養傷、早日康復，但缺席議會仍覺得非常遺憾，將會向議長要求黨團協商進行調整，畢竟這是她本屆任內最後一次施政報告，必然會進行議程調整。

江肇國表示，台中市的市政乏善可陳，需要有更好更有行動力的市長，黨團會全力支持最好的市長蔡其昌；至於警察局長蔡蒼柏是否知道自己失言，需要蔡本人出面說明，槍擊案後蔡的發言、表現都完全無法接受，如果蔡對治安拿不出方法讓市民安心，應該知所進退才是。