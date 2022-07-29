民進黨新竹市長參選人沈慧虹昨日（28）晚間赴科園里三福宮開講，演講後有一位媽媽跑來跟她說，今天特地帶孩子來，她們想用自己的雙眼認識候選人。沈一聽既感動又感謝，立刻給了這位媽媽和她的女兒一個大大的擁抱。這張「深情相擁照」刊出後迴響熱烈，破千位網友按讚飆淚。

沈慧虹今日中午11時許在臉書發文表示，她昨晚和新竹市議員鄭美娟來到科園里三福宮，向鄉親報告新竹市未來的願景規劃，謝謝三福宮主委徐兆生、總幹事徐天福及新莊里里長盧秋永到場支持。

沈慧虹指出，鄉親們一樣的熱情，特別是演講後有一位媽媽跑來跟她說：「今天特地帶孩子來，用自己的雙眼認識候選人。」她一聽立刻給了這位媽媽和她的女兒一個大大擁抱，以代表感動與感謝，感謝她們的支持，更感動他們願意用親自參與來瞭解，台灣未來正是需要更多的人願意參與政治，試著選出自己心目中最適合的人選。

此文發出後獲得破千人按讚，網友紛紛留言：「虹姐加油」、「新竹隊！加油！」「虹姐，加油！一步一腳印，讓鄉親更認識真誠的您」、「很感人的一張照片，看了很感動」、「這張照片讓人瞬間紅了眼眶」、「照自己的步調走，加油！」