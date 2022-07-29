新竹市111學年度國中小校長就職典禮，圖為14位新任校長。（王惠慧攝）

新竹市111學年度國中小校長就職典禮29日舉行，共14位新任校長、6位續任校長宣誓到任，並有4位校長榮退，副市長李世珍也勉勵校長們在未來4年任期內，持續秉持「新校園運動」精神，把創新、永續、存續概念帶到學校，打造獨特學校品牌。

今在國中小校長就職典禮上，也有許多學校教職員到場，發揮創意拿出準備好的道具、呼喊口號，表達對卸任校長的感謝和對新任校長的歡迎，場面十分溫馨感人

副市長李世珍提到，市府每年投入教育經費佔預算近4成比例，在2021年雜誌競爭力評比中，新竹市也獲非六都第一，感謝各位校長、老師的努力，讓新竹市各項施政成績一直名列前茅，市府也會繼續做校長最有力的後盾，一起做好教育工作，陪伴孩子成長。

曙光女中校長姚麗英分享榮退心情，她說自己從45歲到曙光接任校長20年，在這麼多人見證下榮退，內心喜悅澎湃。

姚麗英說，她看到學校孩子愈來愈棒，也在理想中找到目標成就自己，也看到老師的團隊精神，相信學校精神可以由優秀、年輕的校長傳承，退休後也讓她找到可耕耘的領域，有機會完成從沒想過的生活，開創美麗人生。

蔡之浩接任建華國中校長，他說很開心能到建華服務，建華是竹市歷史悠久的學校，也是唯一有美術班、音樂班的國中，除了自由車的訓練基地，還有歷史建築「第一棟」，未來也會推動科技學習，帶學生動手做機器人、寫程式，引進雙語資源，並推動戶外教育，給孩子更多元學習體驗。

今日榮退校長則有光華國中校長宋雨親、建功國小劉芳遠、三民國小校長陳智龍及曙光女中校長姚麗英，副市長李世珍也致贈紀念品，感謝過去在教育界付出與努力。

副市長李世珍也頒發證書給續任的富禮國中校長涂靜娟、龍山國小校長陳彩文、東園國小校長曾玉蓮、關埔國小校長陳思玎、科園國小校長王國生、載熙國小校長陳嚴坤共6人。

新任校長有光華國中校長林茂成、光武國中校長黃信騰、建華國中校長蔡之浩、三民國小校長陳進豐、西門國小校長許慶恭、建功國小校長賴雲鵬、北門國小校長李敦仁、頂埔國小校長曹喩傑、青草湖國小校長周雯娟、竹蓮國小校長劉向欣、內湖國小校長陳麗雲、高峰國小校長何信煒、港南國小校長范兆寅、水源國小校長陳桂里共14人。