台北市議會凍結雙城論壇預算，要市長柯文哲自行埋單。民進黨台北市長參選人陳時中昨強調，自己當市長後會聽議會的話接受監督，更批評雙城論壇1.5小時花95萬卻沒成果是浪費。國民黨台北市長參選人蔣萬安今炮轟，陳時中眼光狹隘，並酸說，談到浪費，陳時中要說第二，沒人敢說第一，「他的浪費是億來億去。」

蔣萬安指出，能夠透過雙城論壇，促進兩岸之間的交流這都是好事，搭建一個溝通的橋梁，所以花95萬絕對不是浪費 ，而是陳時中的眼光太過狹隘。

蔣萬安並批評，如果談到浪費，陳時中要說第二，沒人敢說第一，陳時中浪費是億來億去，他當指揮官的時候，快篩劑讓高端小吃店標了16億，卻又最後打水漂，過程之中浪費了民眾的防疫的黃金時間，黑心快篩流入市面，最後全國回收237萬劑無法使用，這就是浪費。

蔣萬安在舉例，陳時中阻擋BNT但卻當高端的推銷員，台北市最後也只有4％打高端，全國剩下200多萬劑，將近17億也丟入水裡，這也是浪費；聯亞補助3.2億，第二期就失敗，高端補助4.6億，第二期報告還沒有出來，總共近8億，這更是浪費。

蔣怒斥，陳時中的浪費是億來億去，浪費時間到金錢，這幾年難道還不嫌多嗎？結果陳時中還好意思出來講說花95萬能夠促進兩岸之間的交流是浪費，「也改變我們的三觀了」。