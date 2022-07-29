民進黨台北市長參選人陳時中競選口號挨批抄襲國民黨台北市長蔣萬安「台北隊」。陳昨說，擔心蔣也說他過往防疫政策也抄蔣。蔣競辦發言人黃子哲說，蔣過往確實率先提出紓困振興條例草案立法，以篩代隔、以篩代PCR主張。

黃子哲說，蔣萬安過去還曾率先提出購買足夠疫苗與藥物等主張，陳時中很多防疫政策確實都比蔣來得慢；黃批評，世界防疫超前台灣，陳反而連抄都不願意抄，造成當前防疫狀況不斷。

黃子哲表示，民進黨桃園市長參選人林智堅說要與陳時中連線打選戰，陳願意嗎？兩人或可一起組成抄跑CP。

蔣萬安競辦副總幹事徐巧芯說，對內湖塞車問題，要選台北市長的陳時中竟說哪有市長逼市民教內湖交通該怎麼做，若陳時中連政策都提不出來，也不打算提出，繼續當台北市民就可以了。

國民黨副秘書長王育敏表示，陳時中現在刻意包裝形象，但不要忘了林智堅的慘案，林也是一路被包裝出來，但經論文案與新竹棒球場案一一戳破，現在人設大崩壞。