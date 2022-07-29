民進黨台北市長參選人陳時中近期抓著北市府交通議題猛打，先提內湖交通「換人做做看」，後又攻擊北市府8年蓋不出捷運，還牽拖松山機場遷建。對此台北市副市長黃珊珊今上午受訪表示，台北市正在蓋萬大線捷運，環狀線也在招標中，陳前部長去查清楚再來說，另外也再次重申交通問題是內科不是內湖，呼籲陳時中不要污名化內湖。

黃珊珊今上午出市府「好康都友你」宣傳活動，會後受訪提及台北市交通問題，陳時中轟8年蓋不出捷運，黃珊珊酸回，台北市正在蓋萬大線捷運；環狀線也都在招標中，台北市捷運工程處每天都在工作，陳前部長去查清楚再說，另也提及內湖交通改善已分短中長期，短期部分北市府已經盡力而為，並舉例台灣不像新加坡可以抑制車輛進入，因此北市府在不影響市民的情況下，以智慧號誌、幹線公車、增加Youbike共享運具等軟性方式改善。

沒辦法開闢新聯外道路只能拓寬舊有道路，如港墘路、洲子街以及成功大橋，接下來要拓寬民權大橋。另黃珊珊也提起松山機場遷建，表示柯文哲上任時曾進行論壇討論，結論是要等機捷、桃園機場第三航廈，所以8年後還是沒解決，松山機場遷建應該是中央的決定

再往前回顧內湖線採高架中運量方式，黃珊珊說到，當時中央執政是陳水扁，自己則是台北市議員，有建議文湖線應以地下化高運量方式興建，不過中央稱不按照原核定計劃做只能收回預算，最後只好作罷

黃珊珊最後強調，大家要搞清楚內科不是內湖，內科是內湖科學園區上下班時間有塞車，但整個內湖是優質住宅區，四通發達非常方便，也呼籲陳時中不要把內湖污名化。