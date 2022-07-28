台北市長選舉競爭激烈。國民黨提名立委蔣萬安，民進黨推出衛福部前部長陳時中，北市副市長黃珊珊傳可能以無黨籍身分參選，前台南縣長蘇煥智今也表示將加入台北市長選戰。若以目前三腳督的戰局來看，民進黨前立委沈富雄認為，黃珊珊現在民調是20％，部分來自淺綠人士支持，一旦民眾黨主席、台北市長柯文哲固票成功，陳時中的民調若還在22％左右，選情就不容樂觀。

沈富雄今(28日)在《POP撞新聞》節目中表示，台北市長選戰3名參選人的民調，出現等邊三角形，因為黃珊珊偷走綠營的票，黃珊珊現在的民調是20％，她的票部分是來自綠營中的淺綠，這些人不滿意陳時中，但是不會投票給國民黨，他們一時忘了黃珊珊的顏色。

沈富雄接著表示，現在柯文哲打陳時中，就是要穩住這些黃珊珊意外得到的綠營票，黃珊珊這些綠營票若跑了，民調恐會掉到20％以下，黃珊珊就完了，恐怕會變成蔣萬安和黃珊珊的棄保，就是領先的人贏。一旦柯文哲固票成功，陳時中的民調若還在22％左右，陳時中的選情就不容樂觀。

沈富雄認為，蔣萬安應該要見縫插針，主打陳時中，過程中若事有可為，還可偷一點黃珊珊的票。另外，原先綠營的人，目前有點討厭陳時中，這些人後來會不會認為還是讓綠營贏比較重要，就是原諒他的討厭。