民進黨桃園市長參選人林智堅面臨論文門及球場門事件衝擊，論文門關鍵人物余正煌27日公開聲明絕無抄襲一事；民進黨前立委郭正亮表示，民進黨新竹市長參選人沈慧虹最新民調跌至第三，因為大家會比較相信余正煌。

根據《聯合報》今(28日)公布的最新民調，如果明天投票，國民黨新竹市長參選人林耕仁支持度為26％、民眾黨新竹市長參選人高虹安25％、沈慧虹則為21％，3人的民調皆在誤差範圍內。

針對新竹市長選情，郭正亮28日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，最新民調，沈慧虹跌至第三，林耕仁只贏高虹安1個百分點，但是林耕仁(26％)、高虹安(25％)和沈慧虹的民調(21％)是拉開了，沈慧虹的落差比較大，只剩基本盤。

郭正亮指出，大家普遍會相信余正煌，因他在調查局上班，敢寫出這種聲明，那得要有多大的道德勇氣，讓人覺得這個人真是勇敢，而且敢出席台大審定會；余正煌為自己捍衛清白，並沒有要選舉，也沒有利益可圖，回去甚至還要面對長官的壓力。因此，社會上普遍比較相信余正煌，林智堅卻還要繼續拗，郭正亮不禁酸說，林智堅一定要堅持到底，千萬不要退選。

郭正亮更表示，請林智堅自己再開一個記者會，讓記者問到飽，他敢嗎？而國民黨桃園市長參選人張善政也終於從佛系打法「阿彌陀佛」的狀態中回神，寫臉書直接批論文門。