民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌碩士論文抄襲，關鍵人余正煌聲明自己絕無抄襲，林智堅則發出6000字致台大社科院學倫會聲明，列出5大重點、強調自己是原創。媒體人黃揚明在臉書擷取林智堅聲明的其中一段，直指「小智芭比Q了」。

黃揚明28日在臉書擷取林智堅聲明中的一段，「其中屬於我自己的部分，受限於幾年前個人電腦曾經更換，以至於部分論文寫作資料遺失、以及就學時期使用的台大電子信箱內容已被台大計算機中心刪除，故可能無法更為周全，但我已盡一切可能去搜集資料與證據」。黃揚明指出，「不用看6千字，看這段就知小智芭比Q了」，還直指：「黃律師說的USB呢？」

黃揚明28日在《盧秀芳辣晚報》節目中表示，林智堅連USB都不見了，論文每一個版本都應該有留下來，不會把後面版本覆蓋前面，跟老師往返信件也會通通留下來，林智堅居然毫無備份，這完全不符合常理。

黃揚明接著質疑，台大計算機中心規定學生電子郵件終身保留。如果這個信箱有重要的論文資料，林智堅為什麼沒有繼續使用這個信箱？