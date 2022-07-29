國民黨台北市長參選人蔣萬安。（鄧博仁攝）

台北市副市長黃珊珊今在臉書發文強調內科與內湖不同，稱內湖科學園區上下班時段的交通問題，與內湖住宅區無涉，「內科」交通問題才是問題，內湖是優質的住宅區。國民黨台北市長參選人蔣萬安今回應，內科每天近20萬人進出，當然造成內科交通非常壅塞，也影響到內湖居民的生活，就是如此。

對於松山機場遷建的態度，蔣萬安表示，每一次都拿出來討論，但是的確有困難度，當然也包含國防安全考量，即便遷建有困難，但是也不影響要來改善內湖交通的決心，內湖交通一定可以改善。

蔣說，他前天也提出改善內湖交通三支箭，也有很多朋友給予很好的建議，包括未來跟企業溝通，面對後疫情時代做彈性分流上班，這些都會納入考量。

至於是否因國安問題，不贊成松機遷建？蔣萬安指出，有很多層面考量，包括牽動到第三航廈的興建，在立法院就此議題也討論很多；另一個層面，國防安全的顧慮也必須考量在內，但是就算遷建困難，也不能阻擋他要改善內科內湖交通的決心，只要有心一定可以解決。