擅長原住民人物繪畫的台灣知名藝術家郭掌從也展出畫作助陣。（李奇叡攝）

深坑第二市民活動中心屋齡已逾40年，近期修繕翻新，今（28）日上午舉行重啟儀式。新北市民政局長柯慶忠表示，該活動中心是周遭居民辦理活動的重要匯集地，此次重啟預估約1萬市民受惠。

深坑第二市民活動中心修繕重啟典禮今日舉行，民政局長柯慶忠、區長黃美華、議員陳儀君及里長等多位民意代表皆出席見證。柯慶忠表示，活動中心鄰近深坑老街商圈，且有公車站牌，交通便利，是深坑居民辦活動的重要匯集地，而新建的戶外簡易運動場也能滿足運動、體育教學等，大大提升活動中心的使用多元性和實用性，預估能讓1萬市民受惠。

此次啟用典禮邀來昇高太鼓隊、深坑國小國樂團、新住民歌唱及原住民舞蹈表演，擅長原住民人物繪畫的台灣知名藝術家郭掌從也展出畫作助陣，深坑區長黃美華表示，感謝郭掌從主動贊助15幅原住民油畫在此展出，細膩描繪各族人物形貌與生命力，以簡略、粗獷的描繪手法，呈現人物的「原味」，凸顯獨特的個人畫風，展出期間為7月28日至8月22日。

黃美華也說，感謝市府、議員對於市民活動中心修繕經費的挹注，屋齡超過40年的深坑第二市民活動中心，因深坑多雨潮濕的天氣，造成內部漏水、壁癌等問題，此次修繕針對屋頂防水進行加強，並更換室內窗戶、翻新牆壁及強化周遭排水，盼提供市民舒適安全使用空間。