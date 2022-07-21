長髮女教練親自教授「開車技巧」，甚至安撫學員，若有狀況一定馬上踩下副駕駛座的煞車。

如果學開車有這種教練，一定每天提早報到！男子在臉書上傳1段影片，影片中有位身材佼好的長髮女教練，親自傳授開車技巧，不僅教導學員如何踩離合器，還安撫學員不用擔心，若有什麼狀況，女教練會趕緊踩下副駕駛座的煞車；影片一出，也讓網友紛紛羨慕喊「教練，我想學開車」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段13秒影片，影片中有位穿著短裙，身材佼好的長髮女教練，親授技巧如何學開車，她向學員指示「離合器要慢點踩，要慢慢的，...踩到車子動的時候就定住」，她還提醒學員不要覺得學開車很恐怖，「若有什麼情況，會踩住副駕駛座的煞車」，最後再直視學員問及「懂了沒有，學會了嗎？」；原PO也在貼文寫下「我真希望有這種女教練來教，男的都放牛吃草自己偷懶」。

影片一出，網友紛紛留言表示「我怎麼都沒遇過這種教練」、「我想請她來教我開車」、「翹腳開車算特殊技能嗎？」、「我們那邊教練怎麼都男的，都還是大叔」、「感覺不太會教」、「學不來啦」、「坐姿不正還想教人開車，一個急煞，嚇死你」、「教練，我想學開車」、「如果當初教練是這種的，我一定每天提早報到」。