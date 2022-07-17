綠島有世界級海底溫泉、睡美人兒等天然秘境美景，使不少民眾紛紛在夏日期間前往朝聖，陳沂也開啟度假模式前往綠島解放自己，16日即在社群PO出穿泳衣養眼照，讓不少粉絲驚呼「好白喔！」

陳沂向來對時事有著敢言的大砲性格，使她樹立不少敵人，但也有不少粉絲認同她在社群分享的看法，使她圈粉無數，她近日更對曾在兒童台當過藝人的男星開砲，認為他「空戰開打一開始攻擊商人就是很不明智的事。」甚到直接指出「對一個腦不好的人來說本來就是不需要邏輯的。」紛絲除了在貼文下觀戰外還留言「你愛的黑菊也在空戰」，讓陳沂再度開酸「菊花開，滿地殘，她的菊花黑壓壓～」，使她的對手意外又中槍。

近日，陳沂也開啟度假模式，一到了綠島仍不忘針砭時事，直吐「現在有些人喊的口號，就被支持者認為對台灣的民主自由有貢獻。但其實，他們只是在坐享其成。」隔天(16日)，少了針砭時事的陳沂換上泳裝不再言辭火辣，改以身材征服粉絲，從照片中能見到她穿著深V高衩泳裝，完全解放露出雪白半球及白晢長腿，天生擁有的好身材在這次度假中不藏了，但仍自嘲喊「白白胖胖」。

陳沂罕見放送白晢的火辣身材，使粉絲紛紛留言「也太可愛了吧！」、「妳把自己養的很好」、「妳好可愛哦！」、「皮膚好好、身材好好！」、「太白了,要多曬一點太陽」、「沂真的好白耶！ 」、「勾追」、「沂沂是標準的白富美」，也有粉絲耽心她白嫩的肌膚被曬黑留言「這種天氣會不會被烤焦」，引來陳沂留言「會，如果待一個禮拜應該會變黑黑胖胖」。