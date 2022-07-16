中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員林襄，擁有甜美臉蛋和E級傲人上圍，Instagram就有121萬粉絲追蹤，日前她在球場跳應援的影片流出，只見跳到一半時，身穿的白襯衫扣子竟無預警爆開，讓現場球迷看得鼻血直流。

樂天桃猿日前舉辦「上班族趴」，Rakuten Girls一率配合主題穿上OL裝扮，白襯衫、黑短裙配上高跟鞋及黑絲襪，只見林襄隨著應援曲節奏賣力跳動，傲人E級上圍隨之劇烈晃動，讓現場球迷看得目不轉睛，心思早已不在球場上賣力奮戰的球員身上，不過疑似跳得太過賣力，胸前扣子突然應聲彈開，讓所有人看得血脈噴張。

林襄跳應援疑似太過賣力，胸前扣子應聲彈開。(本質球迷 Youtube)

網友看到此養眼影片，紛紛留言：「難怪樂天會拿冠軍，加油很給力」、「影片讓男兒們集體穿越時空，回到嬰兒時期，有種重回母親懷抱的感覺」、「球團很為球迷著想，很懂球迷要的是什麼」、「我阿公都80好幾了！看到這影片霸占我手機看了一整天，超誇張的」、「謝謝林襄為世界和平的付出」、「雖然我不是很喜歡林襄，但是這絲襪跟這彈彈，真的香爆」。

林襄先前在「啦啦隊女神」票選比賽中，獲得第三名佳績，冠軍及亞軍分別是峮峮和短今，她挾著這股高人氣，不僅推出的寫真集創下佳績，代言廣告更是邀約不斷，日前更為了宣傳寫真私藏版，曬出穿丁字褲秀出蜜桃翹臀的辣照，讓粉絲大飽眼福。