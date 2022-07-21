雲林縣國中小午餐費自2017年起開始有學校反應物價調漲午餐費用，最高調為每月850元，4年來全縣有160多所國中小陸續跟進調整，其中12所學校維持原價，但今年物價漲服實在太大，已無法再硬撐每月600元午餐費，今年9月起也要漲了，最多漲到800元。

111學年度起調漲營養午餐的學校有虎尾鎮拯民國小、斗六市鎮南國小、溝壩國小、溪洲國小、斗六國小、石榴國小、崙背鄉崙背國中、古坑鄉華南國小、元長鄉元長國小、西螺鎮中山國小、文賢國小、水林鄉蔦松藝術高中，這些學校都從每月600元或650元調漲為700元至800元。

雲林縣2017年有27所學校調漲營養午餐費，從500元、600元調漲為700元最高850元。事實上，當年有近100所學校希望調漲到每月800元，但擔心家長負擔大，最後決定觀察看看。

近年物價漲幅明顯，全縣185多國中、小，有160多所在這4年內悄悄調漲午餐費因應，剩12所未調漲，但下學年已到不漲會撐不住的地步，這12校營養午餐漲幅最小100元（調漲16％）、最高200元（33％）。

斗六市鎮南國小校長梁博雍表示，該校將從600元漲為800元，8成用於食材費，2成是廚工及行政費用。

雲林縣午餐費在全台排名算是低廉，2017年平均單價低於全國平均值每餐7.1元，亦即每月約150元，2019年起縣長張麗善上任後爭取台塑六輕補助，每名學生每月加菜150元。