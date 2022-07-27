撐不住了，鮮奶調漲，漲幅大約一成，不過，更令消費者擔心的是連鎖效應，尤其是與鮮奶相關原物料的產品，恐怕也得跟著飛漲，這下甜品控、螞蟻族、無甜不歡者，荷包都要大失血了！

通膨的壓力一波接著一波，讓小資族最有感受，絕對是超商裡鮮奶，大家都是從小喝到大，台灣人愛喝鮮奶的習慣，超過70%的人，都習慣早或晚，起床睡前來一杯，因此，鮮奶每回調漲，大家都特別有感。

鮮奶的價格，一直是由農委會所掌控著，過去曾維持11年來的未調整，儘管成本早以漲翻天，酪農們還是得配合政府的收購價格，直到2018年調漲一些，但未能反應成本，而今年終於再度決議，六月收購價將再漲２元，以因應所有相關的成本，包括養乳牛的飼料玉米大豆及乾草，甚至包材等等。

也確實若政府始終壓仰酪農價格，導致大家不願多牛產牛乳供應，反而可能造成巿場的缺貨危機，畢竟，賠錢的生意沒人做。

這次的鮮奶調漲，漲幅大約在一成左右，其實，鮮奶漲價，更叫消費者吃不消，其實是相關產品的連鎖效應，例如台灣人最愛的鮮奶茶，過去手搖飲店，專賣珍珠鮮奶茶時，出現若客人要去冰時，增加牛奶量，故得多加５元，就是在貼補鮮奶成本。

除了珍珠鮮奶茶外，還有許多甜品都要透過鮮奶，增加其香味及口感，像是鮮奶吐司、奶蓋茶飲等等，這些對於嗜吃甜食的甜品控，愛吃糖的螞蟻族，以及無甜不歡者，都得要面臨荷包大失血了。

算一算，現在的手搖飲，鮮奶茶飲系列，每一杯的售價，絕對都不低於60元，有些用料及做工十足的品項，甚至都可能將近百元，這己經可以買一個排骨便當，年輕人寧可不吃飯，卻喜歡花錢買手搖飲喝，因此，未來就算漲價，可能也不會影響其消費。

此外，像是蛋糕甜點等，材料上鮮奶也是重要的角色，因此，這一波鮮奶漲價一成，下游的產品，勢必也得跟著漲價，才能平衡成本，否則，若為了要抓緊成本而減料，恐怕會與之前商品口味有所差異，大家可以注意看看，這一波的鮮奶調漲，相關製品有沒有差別，是明著漲，還是不漲減量呢？