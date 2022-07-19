天后蔡依林在去年4月完美結束多場演場會後，就開啟了長假，偶爾出席一些代言活動，其他時候粉絲多半只能從她的社群得知近況。蔡依林昨（18）日驚喜在IG發文，放上自拍照愉悅地說，「草帽編織趣」，分享手作成果；粉絲在讚嘆蔡依林手巧外，重點意外放錯，留言刷一排狂問「新專輯」，因為上一張專輯已經是2018年的事了。

41歲蔡依林能歌善舞，出道20多年的她已是華語樂壇天后之一，平時偶爾會透過社群分享日常，她最廣為人知的興趣就是做翻糖蛋糕，每一次成品都讓外界驚呼她的手作實力；而今年3月蔡依林曾分享學習毛線編織的照片，隔了數個月，昨日她終於曬出成品照，再度引起熱烈討論。

照片中蔡依林戴著一頂淺色草帽，一頭爛漫長捲髮披肩，淡妝的她氣色看起來相當好，她沒有用太多文字介紹穿搭，只說了「草帽編織趣」；原來蔡依林頭上的草帽正是出自她的巧手，簡約有型的成果連女星林心如都很喜歡，在底下留言大讚「好厲害喔」。

粉絲們也都很佩服蔡依林的手作實力，但大多數人重點全放錯，都很在意她下一張專輯何時會誕生，「好期待新作品！我是指音樂啦」、「公主，下次編織一個新專輯可好」、「新專輯預購禮送編織草帽好不好」、「多才多藝的女神」、「以後演唱會衣服應該就自己編織了」。