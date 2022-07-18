紐約時代廣場Times Square 25層樓高巨幕。（杰威爾提供）

周杰倫（周董）新專輯《最偉大的作品》推出後迴響不斷，正在澳洲工作的他，今（18日）在「快手娛樂」進行約莫40分鐘的獨家直播，畫面清楚可見雪梨歌劇院美景，周董陸續分享「可以說的秘密」，包括曝光《周遊記》第二季節目片段、新專輯中最喜歡哪一首歌以及舉辦歌友會可能性等；今晚直播最多640萬人同時上線，收入將全數捐做公益。

直播主持人阿Ken問起周董最喜歡新專輯裡哪首歌？周董認為要看當下氛圍，在海邊就適合聽〈粉色海洋〉；這首歌開頭由周董的5歲兒子Romeo獻聲，他透露當時創作靈感：「我想前奏有他的開頭會很好玩，我就叫他多講一些，他的笑聲也是很自然的。」但因Romeo年紀還小、不容易講完很長一句話，靠後製剪接才完成這段童言童語的口白。

至於舉辦歌友會可能性？周董表示可以考慮以線上方式與歌迷互動，「大家點什麼歌我就唱什麼歌，但我要準備一下，最近比較忙」。聊到有些粉絲喜歡他的舊歌勝過新歌，周董表示：「舊歌多了一些懷舊歲月感，就像穿越、瞬間回到過去，所以敵不過以前聽過的舊歌。」他還笑說：「經過歲月的累積，所以現在的新歌是給你小孩聽的。世世代代，不管是新歌好、還是舊歌好，我寫的歌都好。」幽默表示自己最完美的規劃是每年出一張專輯，「但只是希望，如果不行就出單曲，反正這次新歌應該可以夠擋個幾年」。

快手直播今開始前，共累積超過1000萬人預約，創下單場直播預約人數最多的歷史紀錄，該平台已準備為此申請金氏世界紀錄。此外，周董也分享各數位音樂串流平台為他新專輯安排的企劃，包括YouTube Music、Spotify在全球8個城市共露出9個周杰倫肖像的巨型螢幕，其中最引人注目的莫過於紐約時代廣場Times Square 25層樓高的巨幕，他幽默表示：「你可以不看到我，但不能沒聽到我的音樂。」