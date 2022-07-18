政論節目自從當年《2100全民開講》吹起Call-in風潮，LIVE直播也蔚為流行，如今Call-in雖然已不是主要賣點，但現場直播的魅力仍為觀眾所喜愛，而直播秀有時難免產生突發狀況，國民黨台北市議員徐巧芯今(18日)上中天政論節目，坐「兩腳椅」的她竟突然打滑，差點慘摔，被身旁的宅神朱學恆以台語俗語「烏龍踅桌」妙喻：「她要講林佳龍！」笑翻現場及線上觀眾。

中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》今由馬千惠主持，正討論到「北市民調拉鋸，棄誰保誰」，當她剛要開啟話題：「台北市議員游淑慧也分析...」說時遲那時快，在座來賓徐巧芯竟屁股一滑，差點從黑色皮椅上摔跌地面，馬千惠見到突發狀況，趕忙關心：「巧芯！妳還好吧？」現場來賓爆出笑聲。

幸好徐巧芯沒有當真慘摔落地，站起身來摀著口罩靦腆傻笑，旁邊來賓宅神朱學恆當場妙回：「這就叫『烏龍踅桌』（閩南語），她想要講林佳龍的事情啦！」還開玩笑補刀：「這就是我們小學最討厭的兩種椅坐法，不可以！」旁邊立委李德維辦公室主任林冠勳則笑說：「還好沒有人拉椅子。」

徐巧芯把這個趣味片段分享到自己臉書，寫道：「上節目上到椅子坐一半滑倒，#真的不能二腳椅，#太矮每次都要坐很前面腳才能踩到地」網友邊笑邊表關心：「還好沒有受傷，以前小學最危險的動作就是拉座椅！」、「製造歡樂氣氛！」、「太可愛了~芯潮流，以後要貼緊黏緊座位了」、「要小心別滑倒」、「你是氣勢強大⋯小巨人來著」、「太可愛了~哈哈哈哈哈」、「可以站著沒有關係XD」、「這個真的好笑！但還是要多小心啊！巧芯巧芯得第一！」