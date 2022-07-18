2018縣市選舉綠營大敗將滿4年，當年民怨似乎並未完全平息，而是被執政當局更精準的大內宣及認知作戰掩蓋過去；網友好奇政黨輪替多年來，生活是否變得更好，紛紛在PTT問卦，「20年來最有感的政策？」、「6年來最有感的改變是什麼？」鄉民紛紛回答「非核家園」、「房市三箭」、「萬物皆漲」等，更多人說「綠能你不能」、「雙標無極限」，結果竟是對政府管制言論的「言論自由大倒退」共鳴最強烈。

有網友在PTT八卦板發文問：「不要比爛！來說說看這二十年來最有感的政策。」內文則寫道：「如果不要互相批評，可以說看看這二十年來你認為最好最有感的政策嗎？不要反諷喔！如班班有冷氣、美國免簽、兩岸大三通...」似乎想好好討論正面的有感政策。

但鄉民對社會變遷比原PO想像得「有感」許多，怎肯只討論正面，紛紛大喊「房市三箭啊，一堆人被射死了，讚」、「非核家園」、「國民年金」、「機車族強制戴安全帽」、「紅線不能檢舉，停車超方便」、「少子化大成功」、「健保改革吧，直接改爛」、「#2025無福家園」、「兩兆風電」、「同婚」、「言論管制」、「廣設大學，所有人都是大學生」、「基本薪資」、「旅遊免簽」、「感謝綠色執政讓我對政治有感」、「房價高漲，通貨膨脹」、「萬物皆漲」、「台灣價值」、「375減租」、「你不想我們說話就不要發文好嗎？」、「ECFA」、「萊豬吃到飽」、「類火車」，認真回答與搞笑、吐嘈時政者皆有之。

無巧不巧，同天也有另一名網友問了類似問題，但時間縱深限縮在「蔡執政」期間：「這六年來你最有感的改變是什麼？」鄉民同樣有感回覆，「養成戴口罩的習慣」、「炒房很好賺」、「請停止網軍攻擊」、「綠能你不能」、「停電蠻多的」、「房價飆漲」、「租金、一直停電」、「物價，二年便當可以漲三次，真服了」、「股市衝萬八~物價指數狂飆」、「錢變薄了」、「萬物齊漲」。

對政府管控言論的共鳴也非常多，「愈來愈不能講實話了」、「言論限縮有感」、「愈來愈不民主了」、「批評政府被塔綠班出征」、「綠能你不能」、「有黨證，違法都不用負責了」、「塔綠班都變成前柯粉了」、「動不動就說是謠言想告人民」、「執政黨不能罵了」、「失去言論自由」、「少子化」、「雙標無極限」、「物價和停電」、「變得不敢批評政府」、「有政府會告人」，統計鄉民竟是對言論自由的大倒退最有感。