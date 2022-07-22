全球高通膨情況來勢洶洶，中國能否避免上演通膨危機，中國社科院學部委員、前央行貨幣政策委員會委員余永定直言，這一兩年中國的通膨情況因需求疲軟未大幅惡化，但隨著疫情好轉，中國通膨率（CPI）上升機率很大。但他也認為，為保障經濟增長，即使CPI上升，仍應繼續實施擴張性財政、貨幣政策。中國應學會容忍較高的通膨率。

談及中國未來是否也會面臨通膨威脅？在後疫情時代政府是否應該繼續實施擴張性財政和貨幣政策，以及容忍更高的通膨率等問題時，余永定則給出「肯定」答案。

他解釋，隨著疫情的好轉，被疫情抑制的有效需求將會回升。其次，為穩定增長，政府將繼續執行擴張性的財政貨幣政策，從而使有效需求得到進一步提高。再者，中國固有的一些價格週期（如「豬週期」）或將發揮作用。

余永定強調，即使中國無法實現全年5.5％的GDP增長目標，也應該盡力挽回今年上半年的增長損失。為此，即使通貨膨脹率上升，政府也應該繼續實施擴張性財政和貨幣政策。換言之，中國應該接受一個較高的通膨率。