民進黨台北市長參選人陳時中近期動作頻頻，不僅拜廟行程連發，接下來還要辦27場地方見面會，他23日在臉書透露，成立「競選總部政策小組」後，現已向媒體人謝金河、前文化部長鄭麗君及前立委姚文智請益，探詢產經、文化及觀光等議題，強調要以「阿中模式」凝聚專業意見並實踐。

「下定決心要做，就要做得徹底，遇到不懂的地方就要請教。​」陳時中提及，7月10日選對會提名後，他力邀在國會深耕多年、對立法政策與民主史十分熟稔的「管媽」立委管碧玲作為競選總部政策小組總召集人，並邀集包括財經、民政、文化、藝術、觀光等各領域專家，聚焦市民關心的議題，相互交流。​

陳時中透露，其中邀請到謝金河剖析現今的國內外產經趨勢；鄭麗君與姚文智分享如何打造有魅力的首都；另外，晶華酒店的潘思亮董事長特別贈書給他，分享對疫後觀光發展的看法，這些專家們的指導也讓他學到很多。​

對於自己的選戰策略，他也再提昨日提到「阿中模式」，精神在於努力做、做對事，凝聚專業意見並具體實踐。

他強調，過去在參與公共事務與中央決策時，自己是一個協調者，整合大家意見讓事情圓滿。現在他願意當個學習者，汲取眾人經驗，讓政策更完善。眾志成城把問題解決；廣博了解後能為自己的想法，「跟市民站在一起，把自己放小，做對的事。」