民進黨新北市長參選人林佳龍今表示，行政院長蘇貞昌是他競選新北市長最大靠山。國民黨發言人江怡臻質疑，林想選新北市長竟不是去理解市民需求，以人民為依歸，以市民為最大靠山，所以在民進黨眼裡，新北市是屬於蘇系資產？

江怡臻批評，林佳龍競選新北市長，不是先爭取市民認同，而是用派系的思維看待新北市，明目張膽把新北看作民進黨派系資產，證明林不僅不重視新北，不理解新北、心不在新北，選新北市長只是因派系妥協，不是真心想要服務新北市民。